Un homme d'origine algérienne, âgé de 20 ans, a été condamné ce lundi par le tribunal correctionnel de Tours à 6 mois de prison ferme. Il a été reconnu de complicité de vol par effraction. La semaine dernière (le 22 Février), dans la nuit de mercredi à jeudi, il a participé au cambriolage du dépôt-vente "Occasionnel", rue Colbert à Tours. Au total, 3 personnes ont été interpellées dans cette affaire, dont deux mineurs qui seront jugés ultérieurement. Le majeur, lui, a donc été jugé en présence de la gérante du magasin, qui au total aura été cambriolée 2 fois en 2 mois, et sans soute par la même équipe.

Il participe au cambriolage le jour où il doit comparaître pour des affaires similaires

En effet comme lors du premier vol, le 20 décembre dernier, le mode opératoire est totalement identique. Une pioche pour casser la vitrine et une équipe qui agit rapidement la nuit pour emporter des vêtements de marque comme des sacs à main Louis Vuitton, des sacoches Hermes, des chapeaux Koople...rien que de l'occasion mais de l'occasion de grande valeur. Comme lors du premier vol, les policiers ont donc réussi à interpeller 3 des 4 individus. Les policiers ont d'ailleurs retrouvé dans la voiture les vêtements dérobés ainsi qu'une pioche et des tâches de sang des auteurs. Ces derniers se sont en effet blessés en frappant la vitrine, un trou d'1m20 de diamètre. A l'audience, la gérante du commerce a certifié qu'elle reconnaissait l'individu qui était selon elle déjà impliqué dans le premier vol. Mais ce dernier a parlé de hasard malencontreux, de mauvaises rencontres, malgré 7 condamnations à son actif en moins de 2 ans, et les éléments matériels irréfutables. Il a finalement été condamné à 6 mois de prison ferme. Le procureur de la République avait requis 1 an ferme. Le procureur qui a rappelé que le prévenu a commis le vol le jour où il devait être jugé pour d'autres affaires similaires.