Six voitures ont pris feu dans la nuit de vendredi à samedi, dans le quartier Paul-Bert à Tours. Un incendie qui n'est pas sans rappeler les incidents de la veille, au Sanitas et quartier Courteline.

Tours : six nouvelles voitures incendiées dans la nuit, quartier Paul-Bert

Six nouvelles voitures ont été incendiées, dans la nuit de vendredi à samedi, sur un parking allée de la Loire, à Tours.

C'est un scénario qui se répète tristement ces derniers jours. De nouveau, six véhicules ont pris feu à Tours, cette fois, dans le quartier Paul-Bert. Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 4h, une voiture est incendiée sur un parking allée de la Loire, en face de l'Île Aucard. Les flammes se propagent ensuite à cinq autres véhicules. Aucun blessé n'est à déplorer.

Une enquête a été ouverte par la police nationale pour déterminer les causes et circonstances de l'incendie. La piste criminelle est la plus probable.

Bien qu'aucun lien formel ne soit établi, cet incendie n'est pas sans rappeler les incidents de la veille. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des voitures ont été incendiées dans le quartier du Sanitas et rue Frédéric-Sauvage, dans le quartier Courteline.