Tours : six voitures incendiées dans une rue du quartier Courteline, une maison évacuée

Les riverains sont toujours sous le choc. Dans la nuit de jeudi à vendredi, six voitures ont pris feu dans la rue Frédéric-Sauvage, dans le quartier Courteline, à Tours. Il est 00h30 quand un premier véhicule est incendié. Le feu se répand rapidement, en quinze minutes, à cinq autres véhicules, à cause d'un écoulement de carburant. "On a senti une odeur de brûlé, on est sorti et on a vu les voitures en feu", témoigne Nicolas, habitant de la rue. "C'était impressionnant, les pneus pétaient, les capots se soulevaient".

Une maison incendiée, un couple évacué

"Je me suis réveillée avec les détonations, j'ai vu le brasier et j'ai appelé les pompiers", raconte Christine. Très vite, l'habitante se rend compte que les flammes se sont propagées à la maison voisine de ses parents, âgés de 76 et 82 ans. "Je les ai vus enclavés dans leur cour, ils ne pouvaient plus rentrer chez eux avec les fumées toxiques". Son père est évacué au CHU, et gardé pour surveillance aux urgences pour la nuit.

"Ils auraient pu mourir. Par chance, mon père ne dormait pas cette nuit-là et a vu les flammes à travers son volet. Mais leur maison est maintenant invivable", soupire-t-elle, encore émue. "Dans notre malheur, on ne s'en sort pas si mal que ça".

Les flammes se sont propagées à la maison d'un couple de personnes âgées. © Radio France - Chloé Martin

Ce vendredi midi, les circonstances de l'incendie ne sont toujours pas connues. La piste criminelle semble tout de fois la plus probable. "On a pu voir une bouteille sous la première voiture", indique une riveraine. "Une voiture n'explose pas toute seule", souffle un autre voisin.

Le quartier, plutôt calme, est quand même le théâtre régulier de voitures incendiées, sur des parkings quelques rues plus loin, selon les riverains. Des voitures avaient également été incendiées en septembre 2019.