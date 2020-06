Tours : Sylvain Debeure crée une association nationale pour rechercher la vérité sur la mort de son fils

L'affaire Debeure, voilà comment on pourrait appeler le combat de Sylvain Debeure pour faire éclater la vérité sur la noyade de son fils Xavier en septembre 2015 dans le port de Concarneau. Une association et une avocate célèbre vont l'y aider.

Le combat du conseiller municipal de Fondettes Sylvain Debeure se poursuit pour faire toute la lumière sur la mort de son fils Xavier retrouvé noyé dans le port de Concarneau le 27 septembre 2015. Sylvain Debeure vient de créer une association avec les familles de Ludovic et Damien, deux autres jeunes morts de la même façon à Concarneau. L'association vient de s'adjuger les services de maître Sylvie Noachovitch, l'avocate pénaliste. L'objectif est de faire rouvrir l'enquête sur la mort de Xavier Debeure demeurée inexpliquée pour son père alors que la police et un juge d'instruction ont classé l'affaire considérant que la mort était accidentelle.

M°Noachovitch :"je vais forcément découvrir une faille qui va faire rouvrir le dossier"

L'avocate va reprendre le dossier de Damien dont l'enquête sur le décès est en cours et elle va examiner les dossiers de Xavier et Ludovic pour trouver la faille qui les fera rouvrir.

Cela fait 5 ans que mon fils est décédé, cela fait 5 ans que la justice ne m'entends pas-Sylvain Debeure

_"Pour Maître Noachovitch"confie Sylvain, "il n'est pas possible que trois jeunes hommes sortant à quelques années d'intervalle du même établissement, un bar de nuit de Concarneau, se retrouvent par hasard dans l'eau du port_". Sylvain Debeure et les deux autres familles sont persuadées que leurs enfants ne sont pas tombés tout seuls ."Mon fils avait une plaie derrière le crâne qui n'a jamais été élucidée, il n'y a pas eu d'autopsie"poursuit le père de Xavier, "notre avocate est sidérée que son corps n'ait pas été transporté à l'institut médico légal pour y être autopsié".

A Xavier, Ludovic, Damien, Justice et Vérité pour les disparus du port de Concarneau

L'association créée par les trois familles pour rechercher la vérité a été baptisée: "A Xavier, Ludovic, Damien, Justice et Vérité pour les disparus du port de Concarneau". Il y a en fait quatre garçons qui ont subi le même sort de 2015 à 2019. Sylvain Debeure détaille les dates: "le premier garçon noyé dans le port a été retrouvé en mai 2015, mon fils en septembre 2015, Ludovic en décembre 2017, Damien en décembre 2018, et un autre homme en janvier ou février 2019"."Ce sont des jeunes qui sortaient tous du même bar de nuit et qui se retrouvent tous dans le port, c'est quand même bizarre".

Au début de l'année 2020, Sylvain Debeure a déposé un recours en responsabilité contre l'Etat pour faire reconnaître les lacunes de l'enquête de la police, ce recours a été rejeté en février par le tribunal administratif.