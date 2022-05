Tours : trois coups de poing pour une cigarette

Les faits se sont déroulés rue Nationale, à Tours, vers 4 h du martin. Alors qu'il marchait dans la rue, le jeune homme croise un automobiliste qui lui demande une cigarette. Face à son refus, le chauffeur - visiblement alcoolisé - lui assène trois coups de poings, et prends la fuite.

Alerté par la victime, la police municipale interpelle l'agresseur et le place en garde à vue pour violences volontaire et alcoolémie. Connu de la justice, l'homme est également recherché pour des faits de violences et doit effectuer une peine de prison de six mois.