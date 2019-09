Tours: trois incendies de voitures en deux mois sur un même parking boulevard Preuilly

Mais que se passe-t-il dans le quartier du boulevard Preuilly à Tours? Cinq voitures incendiées dans la nuit de lundi à mardi sur un parking d'immeuble, trois voitures le 16 septembre et d'autres au mois d'août. Ce quartier est plutôt réputé calme mais les langues commencent à se délier et des habitants reconnaissent que la tension a grimpé ces dernières années.

Au pied des immeubles, face aux voitures brûlées, c'est l'inquiétude et la colère qui s'expriment. Cet habitant qui vit là depuis 10 ans témoigne de la tension qui monte dans le quartier.

Il y a une tension dans le quartier qui n'existait pas depuis seulement deux ans. On a vu apparaître cette forme de délinquance, des voitures qui brûlent, des incivilités. Les riverains se plaignent . La cause on ne la connaît pas, il faudrait peut-être voir çà avec Tours Habitat qui gère ces immeubles -un habitant du boulevard Preuilly