Tours : trois jeunes interpellés pour une vingtaine de vol à la roulotte la nuit du Nouvel An

Trois jeunes ont été arrêtés le 31 décembre et le 1er janvier, soupçonnés d'avoir commis une vingtaine de vols à la roulotte à Tours, quartier Paul-Bert, Ste-Radegonde et jusqu'à Vouvray. Ils ont été libérés dans l'attente de l'identification des victimes.

Trois jeunes - deux mineurs et un majeur - ont été interpellés par la police de Tours pour des actes de dégradations sur une vingtaine de véhicules la nuit du Nouvel An et le 1er janvier. Ils brisaient les vitres des voitures afin de récupérer de la monnaie ou du matériel de valeur. Les faits se sont surtout concentrés à Tours, quartier Paul-Bert et Ste-Radegonde et même jusqu'à Rochecorbon et même Vouvray.

La police de Tours appelle les victimes à porter plainte afin d'engager les poursuites. Les trois jeunes ont été libérés dans l'attente de ces dépôts de plainte et de l'identification des victimes.