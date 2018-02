Dans l'affaire des mariages chinois, ces mariages fictifs organisés à l'hôtel de ville de Tours pendant 5 ans pour des touristes asiatiques, la Cour d'Appel d'Orléans a lourdement condamné les 4 prévenus dans son arrêt de jugement prononcé le 21 Février 2018. Lise Han, la principale accusé dans ce dossier, a été condamnée à 3 ans de prison ferme, soit2 années de prison ferme en plus par rapport au jugement de première instance en octobre 2015. Un mandat d'arrêt a d'ailleurs été délivré contre l'ancienne maîtresse de Jean Germain qui reste introuvable. Son mari a lui été condamné à 1 an de prison avec sursis contre une amende de 5.000 euros en première instance. François Lagière, ancien directeur de cabinet de Jean Germain, a été lui condamné à 2 ans de prison avec sursis (15 mois avec sursis en première instance). Quant à Jean-François Lemarchand, directeur de la Société de promotion du tourisme tourangeau, il a écopé de 12 mois de prison avec sursis, contre 10 en première instance.

Un pourvoi qui est suspensif

Finalement, on a appris auprès de Maître Audrey Chefneux, qui défend François Lagière, que tous les protagonistes de ce dossier ont décidé de se pourvoir en cassation, sauf le mari de Lise Han. Elle précise que ce pourvoi est suspensif et permettra, nous l'espérons, d'apporter enfin une analyse juridique et non politique à ce dossier .