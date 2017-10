Tours : un adolescent fait une chute de 10 mètres

Un adolescent de 16 ans a fait une lourde chute de 10 mètres, près du Pont St Sauveur à Tours. Il a fallu près de 2 heures pour la remonter à l'aide de pompiers spécialisés dans les interventions périlleuses.

Vers 17h20 , ce mercredi, un adolescent de 16 ans a fait une lourde chute en contrebas de la voie publique sur une dizaine de mètres, près du Pont St Sauveur au bord du Cher. Les pompiers ont été prévenus de l'accident, et on du faire appel à une équipe spécialisée dans les interventions compliquées. Il s'agit du GRIMP (le groupement de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux).

Plus de 2 heures pour remonter la victime

Ils ont ainsi pu sécuriser la victime qui a été évacuée puis transportée au CHU Trousseau. Il a fallu près de 2 heures pour mettre l'adolescent dans une coque rigide, la placer sous sédatif, et procéder à la "remontée". Les pompiers (une dizaine au total) ont du prendre d'infinis précautions, en raison d'une plaie hémorragique importante.