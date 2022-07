Tours : un adolescent interpellé après avoir payé en faux billets

Les faux billets portent une mention "this is not legal" sur la tranche

Le jeune homme a été interpellé chez lui vendredi, après avoir utilisé 160 "faux euros" dans un magasin de Chambray-les-Tours. C'est la brigade de recherches de Tours qui a mené l'enquête, après un signalement du commerçant qui n'aurait pas eu le temps de se rendre compte de la supercherie. Au cours de la perquisition, les forces de l'ordre ont trouvé 900€ en coupures de toutes sortes (5, 10, 50, 100 et 200€). Face à l'évidence, l'adolescent raconte avoir acheté ces billets dans le cadre d'un tournage de clip. Il sera donc entendu par la justice le 14 septembre prochain.

Dans ce contexte, les gendarmes appellent à la vigilance des commerçants, et soulignent que les billets "movies" sont relativement facile à reconnaître, puisque c'est "une photocopie qui ne contient aucun signe de sécurité. La mention "this is not legal" (ceci n'est pas légal) est par ailleurs inscrite dessus.