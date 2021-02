Un jeune homme a été interpellé après une course-poursuite nocturne dans les rues de Tours. Sans permis et fortement alcoolisé, il a été placé en garde à vue.

Tours : un automobiliste arrêté après une course-poursuite, sans permis et alcoolisé

Il a voulu jouer au jeu du chat et de la souris, et s'est fait prendre. Un jeune automobiliste a été interpellé par les policiers municipaux de Tours, après une course-poursuite nocturne ce vendredi, alors qu'il roulait sans permis et en état d'ébriété. Il a été placé en garde à vue.

Une course-poursuite dans les rues de Tours

Ce vendredi vers 22h50, l'homme d'une vingtaine d'années croise un véhicule de police, dans le secteur des Douets, à Tours nord. Il éteint ses phares et change brusquement de direction, en roulant à toute vitesse. Les policiers le prennent alors en chasse, appelant en renfort un deuxième véhicule. La course-poursuite dure plus de vingt minutes, à travers les rues de Tours, avant de finir à La Riche, sur un parking. Là, le conducteur tente de fuir en courant, mais est rattrapé par les agents.

Cet automobiliste roulait sans permis et avec un fort taux d'alcoolémie (1.24 gr/L de sang). Déjà connu des services de police pour des faits similaires, il a été mis en garde à vue. Sa voiture est partie en fourrière.

Un policier municipal s'est lui blessé en tombant, lors de la poursuite à pied. Il souffre d'une luxation de l'épaule.