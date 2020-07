Tours : un conducteur, frappé à coups de casque au Sanitas, se fait dérober sa voiture

Le conducteur d'une Golf 7 a été frappé par plusieurs individus dimanche 12 juillet vers 22h, dans le quartier du Sanitas. L'homme, suivi par trois individus montés sur deux scooters, l'ont rattrapé à un feu rouge et lui ont porté plusieurs coups de casque l’obligeant à sortir de la voiture. Il a réussi à maîtriser un de ses agresseurs mais les deux autres ont profité de la situation pour fuir à bord de la Golf. Les policiers, avisés par des témoins, sont arrivés très rapidement sur les lieux et ont pu interpeller les fuyards non loin du lieu de l’agression. Les trois hommes, âgés de 21 à 24 ans, ont été trouvés porteurs de stupéfiants et d'une somme d’argent conséquente. Ils ont été déférés devant la justice le 14 juillet.