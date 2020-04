Tours : un conducteur stoppé par 2 motards CRS à 173 km/h sur la rocade

Une arrestation peu banale ce mardi 28 avril en matinée. Deux motards CRS de Saint-Cyr-Sur-Loire ont stoppé un chauffard qui prenait la rocade de Tours, pour un circuit automobile. Profitant de la fluidité de la circulation, il circulait à 173 Km/h au lieu des 90 réglementaires. Son permis lui a été retiré sur le champ et son véhicule Volkswagen Golf mis en fourrière. Cet automobiliste encourt un amende de 1500 euros et un retrait de 6 points et une suspension du permis allant jusqu'à 3 ans.