Tours : un exercice d'attaque terroriste organisé ce lundi à l'aéroport, "c'est stressant !"

La préfecture d'Indre-et-Loire a organisé ce lundi un exercice de gestion de crise type "attentat" à l'aéroport de Tours, fermé pour l'occasion. Un exercice de grande ampleur dont l'objectif était de tester la coordination entre les services engagés : forces d'intervention, pompiers, secouristes, CHRU... Pour l'occasion, une centaine d'étudiants infirmiers ont joué le jeu des passagers voire, pour certains, des victimes. Le scénario : deux assaillants entrent dans le hall de l'aéroport, font des victimes, puis l'un d'eux prend en otage des passagers.

ⓘ Publicité

"J'étais cachée, raconte Aude, étudiante en troisième année, le plus impressionnant c'est l'intervention des forces de l'ordre, et puis le temps passe beaucoup plus lentement lorsqu'on est victime." "C'est stressant ! complète Rose, en deuxième année, mais c'est hyper enrichissant parce qu'on voit comment les forces de l'ordre et les secours s'organisent, la communication, la pluridisciplinarité… c'est assez impressionnant. Lors du briefing, on nous a parlé du Bataclan, de l'attentat de Nice et qu'arrivaient prochainement la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques. Ça peut nous arriver. Et en tant qu'infirmière, et potentiellement primo-intervenante, je me suis dit qu'il fallait prendre des notes."

Les étudiants infirmiers ont joué le rôle de victimes © Radio France - Romain Dézèque

loading

Pour les intervenants, l'exercice avait pour but de repérer les éventuels dysfonctionnements et d'améliorer la coopération entre policiers et gendarmes, puisqu'en l'occurrence, les deux institutions ont été engagées lors de l'assaut pour neutraliser les deux terroristes. "Il y a un peu de tension, un peu de stress, reconnaît Benoît, policier qui a commandé la colonne d'assaut. Mais on est formé à effectuer ce genre d'exercice. Le plus dur ? L'interconnexion entre tous les services intervenants, avec les gendarmes et les pompiers. Des fois, les méthodologies d'intervention ne sont pas forcément les mêmes."

Policiers et gendarmes sont intervenus conjointement pour neutraliser les terroristes © Radio France - Romain Dézèque

"Il y a également la différence entre la vision du terrain et la vision du commandement, ajoute la Directrice départementale de la Sécurité publique, Laurence Lairet, on n'a pas forcément la vue sur ce qui se passe sur le terrain. Ça, c'est un point d'amélioration. Mais les exercices sont justement faits pour détecter ce type de difficultés, en parler et les régler. Parce que le jour où ça se passe vraiment, on saura qu'on ne doit pas avoir ces mêmes biais." Entre le début de l'intervention des forces de l'ordre et la neutralisation du dernier terroriste, 90 minutes se seront écoulées.