Tours : un feu de cave squattée entraîne l'évacuation de tout un immeuble place Charles Dubourg

Peu après 7h30, ce mardi 6 décembre, un feu a pris dans un cave squattée d'un immeuble de la Place Charles Dubourg à Tours entrainant l'évacuation des habitants de cet immeuble de 4 étages. Les pompiers ont transporté 4 adultes et 2 enfants de 7 et 11 ans sur les hôpitaux Trousseau et Clocheville.

Intervention des pompiers d'Indre-et-Loire, à Tours (illustration) © Radio France - Pierre-Antoine Lefort