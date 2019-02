Tours : un gilet jaune condamné à 10 mois de prison

Un tourangeau de 25 ans a été condamné à 10 mois de prison dont 4 avec sursis pour violences sur des policiers et dégradations. Il ne sera pas incarcéré.

Tours, France

Un gilet jaune a été condamné à 10 mois de prison ferme dont 4 mois avec sursis pour violences sur policiers et dégradations. Ce gilet jaune âgé de 25 ans, tourangeau, était poursuivi pour avoir cassé une caméra Kéolis à la station du tramway place Jean Jaurès lors de la manifestation du 1er décembre dernier et s'être livré à des jets de pierres sur les forces de l'ordre. Il est sorti libre du tribunal et sera convoqué prochainement devant le juge d'application des peines.