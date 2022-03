Tours : un homme agressé de plusieurs coups de couteau rue Colbert

Un homme de 31 a été agressé par au moins sept coups de couteau, mardi 29 mars, à Tours. Les faits se sont produits rue Colbert, place Foire le Roi, selon la police municipale, confirmant ainsi les informations de nos confrères de La Nouvelle République.

"Vu la fréquentation du quartier, c'est logique"

Immédiatement après son agression, la victime a pu se réfugier dans la supérette située à quelques mètres de la place. "Il est arrivé au fond du magasin, il était en sang et on a appelé les pompiers" explique le responsable du magasin. "C'était un point de refuge pour lui. Vu la fréquentation du quartier, c'est tout à fait normal et logique, déplore-t-il, on est habitué."

La victime et son agresseur se connaissaient. C'est un différend qui serait à l'origine de cette violente agression. La victime a été transportée à l'hôpital Trousseau.