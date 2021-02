Tours : un homme de 27 ans interpellé après l'agression au couteau d'un livreur de repas

Un homme de 27 ans a été interpellé mardi matin à Tours et placé en garde à vue après l'agression d'un livreur de repas dimanche soir. L'auteur présumé des faits serait lui aussi un livreur. La victime, qui a reçu plusieurs coups de couteau, est désormais hors de danger.

Un homme de 27 ans a été interpellé ce mardi matin à Tours et placé en garde à vue, après l'agression d'un livreur de repas de 35 ans. Les faits ont eu lieu dimanche vers 22h15, avenue Grammont, au niveau du Sanitas à Tours. L'auteur présumé des faits est "visiblement lui aussi un livreur de repas" explique le procureur de la République de Tours, Grégoire Dulin. "Il a été placé en garde à vue ce mardi matin à 9h, une garde à vue qui sera prolongée ce mardi soir pour 24h". Selon le parquet, l'altercation entre les deux hommes est avérée, mais on ignore encore le motif de la rixe et les circonstances. "L'auteur des faits a du mal s'expliquer" explique Grégoire Dulin.

Le pronostic vital de la victime n'est plus engagé

La victime, de son côté, a été entendue une première fois à l'hôpital. Elle a reçu plusieurs coups de couteau au flanc. "Son pronotic vital n'est plus engagé, mais les blessures sont sérieuses" précise le procureur de la République. En fonction de l'état de la victime, l'auteur présumé des faits pourrait être présenté au parquet mercredi et jugé en comparution immdiate. Si la victime reste encore à l'hôpital plusieurs jours, le procès sera reporté à plus tard.