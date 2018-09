Tours, France

Ce dimanche à Tours, alors que se déroulait le Marathon de Tours et les épreuves des 10 et 20 kms, un conducteur âgé de 30 ans a tenté de forcer un barrage mis en place pour la course. L'incident est survenu dans le secteur du Champ de Mars en fin de matinée. Un agent de la circulation lui a fait signe de s'arrêter, mais l'homme a accéléré, forcé la barrière et percuté un panneau de signalisation. Il est aussi monté sur un trottoir, malgré les injonctions d'un policier le sommant de s'arrêter. Avec l'aide d'un collègue, ils ont réussi à l'arrêter alors que des coureurs et spectateurs se trouvaient à quelques mètres.

L'homme, ivre, a été interpellé malgré son caractère agressif et sa rébellion. Il a aussi menacé et insulté un policier lorsqu'il s'est trouvé au commissariat de Tours. Il a été placé en cellule de dégrisement.