Tours : un homme de 41 ans interpellé après l'incendie d'une crèche dans le quartier de la gare

Comme l'a révélé La Nouvelle République ce mercredi matin, la crèche Les Petits Chaperons rouges, rue Frédéric-Joliot-Curie, du quartier de la gare de Tours a été victime d'un incendie dans la nuit de mardi 13 à mercredi 14 juin. L'auteur présumé des faits a été interpellé.

L'incendie aurait commencé vers minuit et demi. Le présumé incendiaire aurait d'abord mis le feu à un container à poubelle avant que les flammes ne se propagent à une voiture, puis à l'établissement. La crèche qui peut accueillir 35 enfants d'ordinaire, a été endommagée. Trois pièces sont particulièrement touchées. Il n'y a aucun blessé. L'établissement est pour le moment fermé. Les salariés ce sont rendus sur place dans la matinée pour constater les dégâts.

L'auteur présumé placé en garde à vue.

L'homme, âgé de 41 ans a été arrêté en flagrant délit et placé en garde à vue. Il est ce mercredi midi entendu par les enquêteurs du commissariat de Police de Tours.

"On est sur le pont depuis 3h du matin pour trouver une solution pour nos familles, on a même une professionnelle - et on la remercie - qui s'est rendue sur place" réagit Guillaume Frégeville, le directeur régional de la société, "toutes les vitrines ont explosé, une section est sérieusement endommagée, les autres sont intactes, on espère qu'on arrivera à rouvrir la semaine prochaine mais ça demande énormément de travail. C'est désolant. On cherche des solutions pour nos familles, avec la mairie de Tours ou d'autres sites que nous gérons. Il faut saluer les pompiers, la mairie, et puis nos professionnels qui sont déjà engagés sur la recherche de solutions."