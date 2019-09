Tours : un homme interpellé pour maltraitance sur son chat

C'est un voisin qui a donné l'alerte. Il entendait l'individu de 29 ans jeter des objets et hurler son chat. L'auteur des faits cultivait par ailleurs des plants de cannabis dans son salon.

Tours, France

Un homme de 29 ans a été interpellé à Tours dans la nuit de lundi à mardi pour maltraitance sur un petit chat. C'est un voisin, entendant cet individu jeter des objets et hurler sur son chat, qui a appelé le 17. Visiblement, l'animal miaulait très fortement. Une patrouille s'est immédiatement déplacée sur les lieux, secteur Jolivet à Tours, et a constaté que le petit chat présentait de nombreuses plaies saignantes, était prostré et mouillé.

L'homme cultivait aussi quelques plants de cannabis

L'animal a été pris en charge par la fourrière animale pour être soigné par un vétérinaire. L'auteur des faits a été conduit au commissariat. En plus des violences sur son chat, il faisait une petite culture personnelle de cannabis dans son salon!!!. Bien évidemment il ne récupérera pas son animal.