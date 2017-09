Tours : un homme jugé aux assises pour avoir donné la mort dans un café de manière non-intentionnelle

La Cour d'Assises d'Indre-et-Loire juge aujourd'hui et demain un homme âgé aujourd'hui de 46 ans. En août 2011, à Tours, il avait maîtrisé à une terrasse de café un homme agité et alcoolisé qui était décédé 3 jours plus tard.

Les Assises d'Indre-et-Loire s'ouvrent ce mardi par un affaire de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le 10 Août 2011, le client d'un bar aujourd'hui âgé de 46 ans avait "maîtrisé" un homme "alcoolisé et agité" (selon plusieurs témoins) dans le pub Le Pale à Tours, Place Foire-le-Roi, près de la rue Colbert; une immobilisation en attendant l'arrivée de la Police.

Mais 3 jours plus tard, l'homme était décédé à l’hôpital. L'accusé, dont le procès au départ devait être examiné par le tribunal correctionnel, encourt jusqu’à quinze ans de réclusion criminelle.