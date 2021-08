Tours : un homme tué par balles dans le quartier de la Bergeonnerie, une enquête ouverte pour "assassinat"

Vers 1h du matin, dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 août, les riverains de l'allée Aimée de la Rouchefoucault, à Tours, ont été réveillés par des détonations. En sortant de chez eux, ils découvrent qu'un homme est mort, tué par balles, au volant de sa voiture stationnée le long de la rue.

Ils alertent les secours et les pompiers, les premiers arrivés sur place, constatent le décès. "Dix douilles ont été retrouvées" à proximité du corps, indique le procureur de la République de Tours, Grégoire Dulin, à France Bleu Touraine. Une enquête est ouverte pour "assassinat". L'antenne tourangelle de la police judiciaire est saisie.

La victime connue des services de police

La victime, un homme de nationalité congolaise âgé de 28 ans, était connue des services de police, pour des faits de "violences" et du "trafic de stupéfiants", en région parisienne, à Troyes et Bordeaux. "On ignore s'il était installé en Touraine et si oui, depuis combien de temps", explique Grégoire Dulin.

Aucun suspect n'a pour le moment été arrêté. L'autopsie du corps sera pratiquée lundi.