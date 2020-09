Tours : trois pompiers blessés par un homme qui voulait se suicider

Alors que ce jeune homme de 20 ans voulait sauter par la fenêtre de son appartement à Tours, dans la nuit de lundi à mardi, il finit par frapper les pompiers venus le retenir. Ils ont été blessés à la mâchoire et au cou. D'après la police, il était alcoolisé et sous drogue.

À Tours, un homme veut se suicider et finit par frapper les pompiers venus l'aider. Cela s'est passé dans la nuit de lundi 14 septembre à mardi 15 septembre, rue de Ballan, près du Pont Napoléon. L'homme de 20 ans, originaire de Luynes, menace de sauter du 3ème étage et quand les pompiers arrivent chez lui, il se débat et les blesse tous les trois au cou et à la mâchoire.

Il a partiellement reconnu les faits même s'il assure, dans le même temps, ne pas vraiment s'en souvenir. D'après les forces de l'ordre il était alcoolisé et était sous l'emprise de drogues. Il devrait comparaître devant la justice dans les prochains jours.