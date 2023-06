Tours : un incendie criminel vise les locaux de l'association "la table de Jeanne-Marie"

Un incendie criminel a visé les locaux de l'association "la table de Jeanne-Marie". Il a pris vers une heure du matin, dans la nuit du 5 au 6 juin, devant les locaux situés rue Febvotte, à Tours. Le feu a été allumé dans deux poubelles stockées dans un petit espace entre une grille métallique de protection et la vitrine de la salle à manger dans laquelle 150 bénéficiaires sont reçus chaque jour, des pauvres, des sans-abris et des migrants.

Sous l'effet de la chaleur, la baie vitrée a explosé et l'installation électrique du volet roulant a fondu. Pour vérifier que les flammes n'avaient pas gagné l'étage, les pompiers ont aussi été obligés de casser une porte. Au total, la facture des dégats s'élèvera à plusieurs milliers d'euros.

"C'est une grand tristesse parce que ça met en péril ce qu'on fait" - Patrick Bourbon, vice-président de l'association

La voix brisée, le vice-président de l'association a encore du mal à exprimer ses émotions, plusieurs heures plus tard. "C*'est une grand tristesse parce que ça met en péril ce qu'on fait,* explique Patrick Bourbon. C'est la première fois qu'on est la cible d'attaque ou de menace. On pensait même qu'on était devenu un peu invisible vis-à-vis des personnes qui peuvent en avoir après les personnes discriminées, les pauvres et les migrants, mais visiblement, le climat malsain fait qu'il y a des individus un peu perturbés qui se sentent le droit de passer aux actes et de mettre le feu à la table de Jeanne-Marie".

Appelés dans la nuit, de nombreux bénévoles se sont immédiatement mis à déblayer les lieux pour que les locaux puissent distribuer les petits-déjeuners à partir de 10h, ce mardi matin. "C*'était très important pour nous de rouvrir immédiatement. On a voulu maintenir ce qui est la raison d'être de notre association, c'est-à-dire donner à manger aux gens 365 jours sur 365*".

Une enquète est ouverte pour trouver le ou les auteurs de cet incendie criminel. Un homme ivre aurait été aperçu dans la rue Febvotte peu avant le début de l'incendie.