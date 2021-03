Tours : un jeune de 13 ans agressé par une dizaine de jeunes près des Rives du Cher

Un jeune de 13 ans a été agressé et menacé par une dizaine de jeunes mi-février à Tours, près des Rives du Cher. Trois auteurs ont été interpellés mardi et présentés à la justice.

Trois mineurs qui habitent Joué-lès-Tours ont été interpellés mardi pour des faits de violences qui remontent au mois dernier. Ils faisaient partie d'une groupe d'une dizaine de jeunes qui ont agressé et menacé une adolescent à la mi-février à Tours, près des Rives du Cher.

Le 17 février, ils agressent un jeune de 13 ans sur la passerelle le Fil d'Ariane (entre les Rives du Cher et les Deux-Lions) alors qu'il se promène avec un ami. Ce dernier réussit à prendre la fuite et la victime se retrouve seule face à une dizaine d'individus. Les agresseurs le frappent, le menacent avec un couteau et lui dérobent son manteau et ses écouteurs. Trois auteurs ont pu être identifiés et deux d'entre eux ont été présentés mercredi au juge des enfants. Le parquet a demandé un placement sous contrôle judiciaire. Le troisième jeune impliqué dans l'agression sera convoqué au tribunal pour un rappel à la loi.