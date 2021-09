Tours : un homme de 24 ans mis en examen, notamment pour viol et tentative de viol sur deux femmes samedi

Un jeune homme de 24 ans a été mis en examen à Tours pour "viol", "tentative de viol" et "agression sexuelle". Il est accusé par deux jeunes femmes du même âge que lui. L'une dit avoir été agressée sexuellement quand l'autre affirme avoir été violée. Les faits se seraient déroulés dans la nuit de vendredi à samedi dernier, en pleine rue, dans le Vieux-Tours.

Un même mode opératoire

Dans les deux cas, le mode opératoire est le même. L'agresseur de passage à Tours, et hébergé chez un copain, aborde ses victimes en anglais, en se faisant passer pour un étranger. Tout commence à la Guinguette. Il discute avec une jeune femme et se montre insistant pour obtenir son numéro, ce qu'elle refuse. Et quand il la recroise plus tard, dans le Vieux-Tours, il la suit et l'agresse. Il la plaque au sol, lui touche plusieurs parties du corps et tente de la violer. La jeune femme se débat et parvient à s'enfuir grâce à l'intervention d'un riverain, alerté par les cris, devant chez lui.

Un jeune homme identifié par la vidéosurveillance

Mais l'agresseur ne s'arrête pas là. Quelques minutes plus tard, il aperçoit une autre jeune femme qu'il accoste de la même façon. Il la viole en pleine rue, en l'empêchant d'appeler à l'aide. La victime, très traumatisée, va mettre de longues minutes à appeler la police qui, grâce à la vidéosurveillance, parvient à identifier l'auteur des faits. Il rôde très souvent dans la même rue.

Interpellé le samedi après-midi, il niera tout en bloc lors de sa garde à vue. Présenté à un juge d'instruction et un juge des libertés ce lundi soir, il devrait passer la nuit en détention provisoire.