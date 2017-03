Tours : un jeune homme interpellé dans la rue en pleine nuit avec une télé (volée) sous le bras

Vers 4 heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche, à Tours, des policiers surprennent un homme qui marche dans la rue avec une télévision sous le bras. Il venait en fait de la voler, avec un complice, chez des particuliers, en les menaçant avec une arme de poing.

Dans la nuit de samedi à dimanche, 2 personnes rentrent dans leur appartement, rue Rouget-de-l'Isle dans le centre-ville de Tours. C'est alors que deux hommes les suivent et les braquent à l'aide d'un pistolet. Sous la menace, les voleurs rentrent dans l'appartement et repartent avec la télé écran plat, sans violence. Il n'y a pas de blessé, pas de coup donné, on ne sait même pas, pour le moment, s'il s'agissait d'une vraie arme.

En patrouille dans le secteur, des policiers sont interloqués par cet homme qui se balade avec une grande télé sous le bras. Ils commencent à le suivre... et il est finalement interpellé après avoir jeté sa télé au sol pendant la course. Placé en garde-à-vue, il refuse de donner l'identité de son complice, qui avait l'arme de poing, et qui est lui toujours en fuite.

Le jeune homme arrêté est tout juste majeur. Il est connu des services de police pour des faits similaires de vols. Il sera bientôt convoqué devant le tribunal correctionnel.