Tours : un médecin et une infirmière soupçonnés d'avoir empoisonné un homme de 82 ans

Un médecin et une infirmière ont été mis en examen et placé en détention à Tours ce jeudi. Ils sont accusés d'avoir empoisonné un octogénaire à l'automne 2019. L'infirmière est aussi poursuivie pour abus de faiblesse.

Ils ont été interpellés mardi 8 octobre, presque un an après les faits. Un médecin et une infirmière sont mis en examen à Tours pour empoisonnement avec préméditation et placés en détention provisoire. Ils sont accusés d'avoir empoisonné un tourangeau de 82 ans, qui avait demandé à son médecin de l'euthanasier pour mourir chez lui. Il est décédé à l'hôpital Bretonneau de Tours à l'automne 2019.

Des médicaments sans prescription médicale

L'infirmière est aussi poursuivie pour administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique et abus de faiblesse. Pendant plusieurs semaines, elle aurait donné des médicaments à l'octogénaire sans prescription médicale selon le procureur de la République de Tours, à l'insu du médecin impliqué dans cette affaire. Elle aurait extorqué à sa victime près de 180.000 euros, une partie sous forme de virements, l'autre sous forme de cadeaux, du mobilier ou une télévision.

Toujours selon le parquet, elle était présente aux côtés de son patient au quotidien. "Il y avait sans doute une relation qui dépassait le cadre d'une relation entre une infirmière et son patient" précise le procureur Grégoire Dulin. Le médecin quant à lui était plus en retrait et les deux soignants n'entretenaient pas de relation proche.

Plusieurs personnes proches de l'infirmière, a priori quatre, ont aussi été interpellées. Elles se trouvent toujours en garde à vue et seront mis en examen dans les prochaines semaines selon le procureur de la République.