Tours : un mois après les émeutes, pourquoi la carcasse du car incendié est toujours avenue Grammont ?

En descendant l'avenue de Grammont à Tours, vers la place de la Liberté, l'épave est immanquable. Lors des émeutes qui ont touché la métropole après la mort du jeune Nahel , un car et un minibus avaient notamment été incendiés dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 juin. Si ce dernier a été enlevé rapidement le 6 juillet, le car, lui, est resté sur place.

La carcasse calcinée interpelle les riverains. "On dirait que ça sert de décoration, ou pour faire peur", s’étonne Danielle, une habitante du quartier Sanitas. Mais si elle préfère l’ironie, la situation commence à en agacer certains. "C’est lamentable que cela dure aussi longtemps. Il faudrait faire disparaître ce car rapidement", s’emporte Patrick.

"Ça va devenir une déchèterie"

Au-delà de la pollution visuelle causée par l’épave, certains riverains s’inquiètent de la sécurité et la salubrité du quartier. "On voit des canettes ou des sacs poubelles qui s’y entassent. Ça va finir par être une décharge" confie Adrien. Un agacement partagé, au point que certains habitants pointent la responsabilité de la mairie. "Il faut que le maire hôte ce car. Ça sent mauvais et ça pollue l’air, il y a plein de fibres de verre", s’énerve un passant.

Un problème d’assurance

Selon nos informations, ce sont des problèmes d’assurance qui pourraient expliquer cette situation. Le véhicule incendié serait originaire d’Allemagne, et depuis un mois, aucun propriétaire n’aurait été identifié. La municipalité a certes le pouvoir d’enlever l’épave, mais cela engagerait ses propres finances. Le coût est estimé à environ 3.000 euros selon les épavistes.