Tours : un nouveau départ de feu enregistré lundi rue de l'Oratoire

Ce lundi 15 novembre, dans l'après-midi, un nouvel incendie a été allumé au numéro 9 de la rue de l'Oratoire, à Tours. Cette fois, le feu a été déclenché sur un palier, et non dans les caves. Au total, une dizaine d'incendies a été enregistrée dans ce secteur, et les habitants sont excédés.

Heureusement, le feu a été éteint rapidement par un habitant. Quatre agents de sécurité ont été rappelés par Val-Touraine Habitat pour surveiller le secteur. Le ou les incendiaires n'ont pas été appréhendés.