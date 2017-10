Tours : un organisme pour réinsérer les jeunes délinquants

C'est un organisme qui aide les jeunes condamnés par la justice à se réinsérer dans la société : l'UEAJ (Unité d'éducation et d'activités de jour). Il est situé dans le quartier des Deux Lions, à Tours Sud. Environ 90 jeunes sont suivis chaque année. Ils sont actuellement douze.

(*) Les prénoms ont été changés par souci d'anonymat.

Ils sont 140 000 mineurs en France à être dans ce cas. À Tours, la majorité des jeunes est là pour des délits. C'est le cas d'Etienne(*), 17 ans, arrivé là il y a un mois : "La juge m'a envoyé ici car j'ai une obligation de formation jusqu'à ma majorité. Si je suis passé devant le juge, c'est pour des cambriolages et des vols de voitures. Mais même si je le juge ne m'avait pas envoyé ici j'avais de toute manière conscience qu'il faut que je trouve un travail car je veux avoir un avenir correct."

Trouver des apprentissages

Avoir un avenir correct, ça passe avant tout par l'emploi. Marie par exemple a quinze ans, elle cherche un apprentissage dans la cuisine. Pour Etienne, ce sera plutôt dans la mécanique. Et ils sont bien accompagnés par les quatre encadrants de l'organisme : "On a des cours de sport, de cuisine et même de conduite. Puis ils nous aident à écrire nos CV et nos lettres de motivation." Michel est lui professeur de cuisine. Et pour lui, c'est une fierté d'aider ces jeunes : "Oui, d'autant plus qu'on récupère à l'entrée des jeunes qui n'ont pour la plupart aucun projet. Et quand ils ressortent ils ont un projet construit, voire concrétisé."

À la sortie, des résultats positifs

Effectivement à la sortie les résultats sont positifs. Près des trois quarts finissent par trouver un emploi.