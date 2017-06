Tours : un père de famille disparu après une baignade dans la Loire

Un homme de 31 ans est porté disparu après avoir plongé dans un déversoir de la Loire au pied du Pont Wilson à Tours vers 15h. Des pompiers plongeurs tentent de retrouver ce père de famille qui se baignait avec sa femme et ses enfants.

Un homme de 31 ans de nationalité irakienne est porté disparu après avoir plongé dans un déversoir de la Loire au pied du pont Wilson à Tours vers 15h cet après-midi. Il se baignait en famille, sa femme et ses enfants l'ont vu plonger et ne l'ont plus vu réapparaître depuis. Les pompiers tentent de le retrouver depuis, trois plongeurs sont notamment sur la zone de ce déversoir situé du côté du quai Paul Bert face à la guinguette. Ils estiment qu'il n'a pas pu être emporté par le courant et serait toujours sur la zone, ce qui réduit considérablement les chances de le retrouver en vie.

Trois pompiers recherchent l'homme depuis le début d'après-midi © Radio France - Simon Soubieux

Une zone de baignade interdite et pourtant très fréquentée

Plusieurs panneaux indiquent pourtant que la baignade est interdite sur le secteur mais il est très prisé -encore plus par ces fortes chaleurs- des étudiants notamment qui se baignent régulièrement en plongeant des quais ou des bancs de sable.