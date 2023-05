Tours : un policier de la BAC soupçonné d'avoir téléchargé des fichiers pédopornographiques

Dans un communiqué de presse, la préfecture d'Indre-et-Loire annonce ce mardi qu'un fonctionnaire de police du commissariat de Tours est soupçonné de "téléchargements de fichiers issus de l'exploitation sexuelle de mineurs sur son ordinateur personnel".

Cet homme, âgé d'une quarantaine d'année, travaillait au sein de la Brigade anti-criminalité, confirme la procureur Delphine Amacher, et a été interpellé et placé en garde à vue le 9 mai par les policiers de l'office central pour la répression des violences aux personnes. Une enquête pour importation, consultation et détention d’images à caractère pédopornographique a été ouverte, et même si les faits qui lui sont reprochés n'auraient pas eu lieu durant son service, le policier a fait l'objet d'une suspension administrative immédiate.

Il devrait être jugé le 26 juin, mais en attendant la date de sa comparution devant le tribunal, il est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.