Tours : un policier municipal frappé au visage par un homme alcoolisé

Un policier municipal, âgé d'une trentaine d'années, a reçu un coup de poing au visage ce vendredi matin à Tours vers 2h30 alors qu'il intervenait pour une affaire de tapage nocturne. Heureusement, les blessures sont supercielles.

C'est lors d'une patrouille rue de Bordeaux que le policier a été frappé. L'auteur des faits, âgé d'une cinquantaine d'années, alcoolisé de surcroît, a été interpellé et placé en garde à vue pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique.

Les policiers municipaux ne sont pas des punching-ball

Le président du Syndicat National de la Sécurité Publique, condamne fermement ces violences qui deviennent de plus en plus banales. Il ajoute que même si l'agent ne souffre pas de blessures graves, il espère que la justice se montrera particulièrement sévère à l'égard de l'auteur des faits, "les policiers municipaux français ne sont pas des punching-ball, ils font déjà un métier très difficile, avec pas toujours les moyens nécessaires et la considération qu'ils sont en droit de prétendre ou d'espérer".