Tours : une altercation dans le cinéma CGR des Deux Lions, et sur le parking, samedi dernier lors de Creed III

Des bagarres ont éclaté le week-end dernier dans plusieurs cinémas de France lors de la projection du film de boxe Creed 3. Cela s'est passé à Saint Etienne, à Thionville, à Charleville-Mézières, mais aussi à Tours.

Une bagarre qui débute dans la salle et se poursuit sur le parking

Au CGR des Deux Lions, une altercation a éclaté à la fin de la projection samedi soir. Une quinzaine d'individus en est venue aux mains dans l'une des salles du cinéma pour une raison inconnue. La bagarre s'est ensuite poursuivie sur le parking. La police a été appelée à deux reprises, la première fois vers 22h50 par un agent de sécurité, la deuxième fois quelques minutes plus tard par un témoin. Mais à l'arrivée des trois patrouilles, il n'y avait plus personne sur place. Il n'y a donc eu aucune interpellation. Aucune plainte n'a été déposée non plus.

Au niveau national, il y aurait eu 30 débordements de ce genre ces derniers jours lors de la projection du même film selon la Fédération nationale du cinéma français. Celle-ci parle d'"épiphénomène".