Tours : une attaque au couteau dans un cabinet dentaire quartier des Fontaines fait deux blessés graves

Muni d'un couteau de 30 centimètres de long et d'un marteau, un homme de 41 ans a fait irruption dans un cabinet dentaire du quartier des Fontaines, à Tours, ce lundi un peu avant 14h. Mécontent d'une consultation intervenue quelques jours plus tôt, il s'est précipité vers le dentiste et lui a porté "de nombreux coups de couteau sur le tronc dont plusieurs dans le dos", indique le procureur de la République de Tours, Grégoire Dulin, dans un communiqué.

L'assistante a ensuite tenté d'intervenir et s'est pris, elle aussi, des coups de couteau. Trois, au total. L'homme a finalement été maitrisé par plusieurs personnes à l'intérieur du cabinet médical, situé au deuxième étage d'un immeuble. Le dentiste, âgé de 58 ans, et son assistante de 52 ans sont sérieusement blessés mais leur pronostic vital n'est pas engagé.

Un homme inconnu des services de police et de justice

Placé en garde à vue dans la foulée de son interpellation, l'individu, en est depuis sorti. "À l'issue de son examen médical, son état de santé n'a pas été jugé compatible avec une mesure de garde à vue", précise Grégoire Dulin, qui ajoute qu'un "arrêté de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État va être pris".

Il était, jusqu'ici, inconnu des services de police et de justice. L'enquête, elle, est confiée à la Sûreté départementale de la Direction départementale de sécurité publique (DDSP) d'Indre-et-Loire.