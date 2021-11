Tours : 40 logements sans eau ni électricité suite à un incendie volontaire dans la cave d'un immeuble

Samedi 6 novembre vers 21 heures, un incendie s'est déclaré dans les caves d'un immeuble, rue de l'oratoire Tours Nord. Un feu volontaire qui a brûlé l'ensemble du compteur électrique du bâtiment ainsi que plusieurs canalisations d'eau, les boîtes aux lettres de l'immeuble et une partie d'un logement situé au rez-de-chaussé. En tout une quarantaine de familles sont actuellement sans eau, et dix sans électricité.

Je me dis que je vais y passer

Isabelle 53 ans fait partie de ceux qui n'ont plus d'eau dans leur logement. Une situation qu'elle aurait bien évitée puisqu'elle souffre de problèmes de santé. Mais le pire pour elle, c'est l'angoisse constante de l'apparition d'un nouveau feu dans l'immeuble. "C'est une horreur, je me réveille constamment, au moindre bruit, la moindre odeur, je me dis que je vais y passer. Je ne veux pas vivre dans la peur du feu comme ça tout le temps, ce n'est pas possible".

L'incendie a détruit le compteur électrique de l'immeuble ainsi que plusieurs canalisations d'eau © Radio France - Jean Rinaud

Huit incendies dans l'immeuble en dix jours

Une situation qui inquiète de plus en plus les résidents, puisque cet incendie est loin d'être le premier. En dix jours, l'immeuble a subi un total de huit feux de caves et huit interventions des pompiers et de la police. Pour Jean-Louis, qui habite l'immeuble depuis 32 ans, le dernier en date marque a atteint un degré de violence qui n'est plus tolérable. " Là, c'est une mise en danger de la vie d'autrui. Le feu a été en contact avec les tuyaux de gaz, ça aurait pu créer une explosion dans tout l'immeuble. On va vraiment arriver à un drame si ça continue".

Des caves non sécurisées

Ces feux volontaires proviennent toujours des caves de l'immeuble. Des caves qui depuis un premier incendie en 2019, sont en libre accès, car les portes ont été totalement brûlées lors de l'incident, et n'ont jamais été changées par le propriétaire de la résidence Val Touraine Habitat. Une société qui est pourtant au courant de la situation selon Isabelle. "On a déjà fait plusieurs courriers pour leur signaler qu'il fallait changer les portes, mais ils n'ont jamais répondu. Lors des huit derniers incendies, ils sont venus, mais n'ont jamais rien fait. On vit dans l'insécurité et comme des misérables pourtant on paye un loyer comme tout le monde, c'est vraiment injuste".

Les portes qui donnent accès aux caves de l'immeuble ne sont plus sécurisées depuis 4 ans, puisqu'elles ont brûlées lors d'un premier incendie en juin 2019. © Radio France - Jean Rinaud

Plusieurs familles relogées provisoirement à l'hôtel

Face à cette problématique, la mairie de Tours a proposé de reloger provisoirement à l'hôtel les familles qui n'ont toujours plus d'eau et d'électricité dans leur logement. " On fait notre possible pour aider les habitants face à cette situation catastrophique en leur proposant l'hôtel , mais la responsabilité, c'est celle du propriétaire Val Touraine Habitat qui devait faire des travaux dans les caves au lieu de les laisser à l'abandon comme c'est le cas actuellement. Ça favorise les lieux de squat et l'insécurité pour les résidents et ce n'est pas normal", concède Thierry Lecomte, adjoint au maire responsable du quartier Tours Nord.

Les familles qui n'ont toujours pas accès à l'eau ou à l'électricité vont être provisoirement relogées à l'hôtel. © Radio France - Jean Rinaud

Face à la gravité de la situation, la police a décidé de mettre quelqu'un en planque au niveau de l'immeuble. Le propriétaire de l'immeuble Val Touraine Habitat a lui fait venir un vigile qui surveillera les caves jusqu'à lundi matin. La personne à l'origine du feu est elle toujours recherchée.