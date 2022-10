Tours : une cinquantaine de policiers, magistrats et avocats manifestent contre la réforme de la PJ

Environ 50 personnes ont manifesté ce lundi midi devant le palais de justice de Tours pour protester contre la réforme de la police judiciaire envisagée par le gouvernement. Policiers, magistrats, avocats, procureur étaient côte à côte. A partir du deuxième semestre 2023, tous les services de police d'un même département pourraient être placés sous l'autorité d'un nouveau responsable, un directeur départemental de la police nationale, dépendant du préfet. La police judiciaire, qui s'occupe actuellement des affaires les plus graves, pourrait donc être réorientée vers des missions plus terre-à-terre que la lutte contre le grand banditisme.

"Le travail de la PJ, typiquement, c'est de partir d'un point de deal dans nos quartiers et de dérouler tous les maillons au-dessus" - Un enquêteur de la PJ de Tours

"On traque une délinquance particulière et on a la chance de pouvoir le faire avec des moyens techniques. D'autre part, de la part des magistrats, on a un petit peu carte blanche en terme d'enquête" explique un des enquêteurs de la police judiciaire de Tours. "Moi, par exemple, je suis enquêteur aux stupéfiants et à partir d'un petit trafic de cité, je peux partir remonter sur les fournisseurs au Maroc. En matière de stupéfiants, le travail de la PJ, c'est typiquement de partir du point de deal dans nos quartiers de reconquête républicaine, par exemple, comme le Sanitas ou Saint-Pierre-des-Corps ou La Rabière et de dérouler tous les maillons au-dessus".

Bénéficier de temps, c'est le grand luxe de la PJ

Les représentants des différents métiers qui participent à ce rassemblement le soulignent tous : ce qui permet à la PJ de lutter efficacement contre le grand banditisme, c'est le temps dont disposent les enquêteurs : "actuellement, les collègues de la sécurité publique ont des portefeuilles de 200 à 300 dossiers chacun. Nous, on est sur dix dossiers. On peut se permettre de travailler à fond sur un dossier pendant six mois, un an, parfois 24h sur 24h" reconnaitun des enquêteurs de la police judiciaire de Tours. Même constat de la part de Bérangère Théry, substitut du procureur : "aujourd'hui, s'il y a un crime qui se passe à Tours, j'ai le choix entre saisir la sécurité publique qui a actuellement 19.000 procédures en stock et la police judiciaire qui en a à peu près une cinquantaine" explique la jeune femme, qui est aussi membre du syndicat de la magistrature. "La police judiciaire a plus de moyens, c'est le principe. Cela m'assure que je peux décider qu'il y a un service spécialisé qui va s'occuper de cette enquête et qui aura beaucoup plus de temps qu'un autre service. Demain, je serai dans l'obligation de saisir le commissariat de police et c'est le nouveau directeur départemental de la police qui décidera quels moyens d'enquête seront mis en œuvre pour cette infraction".

"aujourd'hui, s'il y a un crime qui se passe à Tours, j'ai le choix entre saisir la sécurité publique qui a actuellement 19.000 procédures en stock, et la police judiciaire qui en a à peu près une cinquantaine" - Bérangère Théry, substitut du procureur de Tours

Ce qui inquiète les opposants à cette réforme, c'est une éventuelle perte d'efficacité : pour Bérangère Théry, "au lieu d'enquêter sur un crime ou sur du trafic de stupéfiants en bande organisée, les membres de la police judiciaire pourraient devoir faire des contrôles dans les rues ou de la lutte contre les rodéos urbains, selon les politiques prioritaires décidées par le ministère de l'Intérieur, et non plus les politiques prioritaires décidées par l'autorité judiciaire". Un des enquêteurs de la police judiciaire conclut : "on n'a pas une meilleure compétence que les collègues de la sécurité publique. C'est tout simplement qu'il n'y a pas la même exigence au niveau du travail et des attentes des supérieurs hiérarchiques. Si on est rattaché aux mêmes supérieurs hiérarchiques, on fera comme tout le monde, on récupérera du travail en quantité, pas forcément en qualité".