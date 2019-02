Tours : une éducatrice violemment agressée par deux adolescents dans un foyer

L'éducatrice a été frappée samedi dernier par deux adolescents dans un foyer en périphérie de Tours. Elle a été aspergée de gaz lacrymo et a réussi à se réfugier dans un bureau. Les deux auteurs ont été interpellés

Les auteurs de l'agression sont âgés de 16 et 17 ans

Tours, France

Une éducatrice spécialisée a été victime d’une agression particulièrement violente samedi 2 février de la part de deux jeunes hommes. Les faits se sont déroulés dans un foyer en périphérie de Tours. La victime a été aspergée de gaz lacrymogène par un premier individu. Le second agresseur a tenté de lui mettre un sac sur la tête. Elle a réussi à ôter ce sac plastique, provoquant la panique d’un des auteurs qui a tenté de la frapper armé d’un poing américain. L’éducatrice s’est échappée et s'est réfugiée dans un bureau où la patrouille de la gendarmerie va la trouver.

Ils voulaient le contenu du coffre du foyer

Les agresseurs ont ensuite pris la fuite mais ont été rapidement interpellés par les gendarmes. Les deux jeunes auteurs âgés respectivement de 16 et 17 ans avaient prémédité leur acte. Ils voulaient s’approprier le contenu du coffre, contenant l’argent destiné aux mineurs du centre, se trouvant dans le bureau. Après leur garde à vue, ils ont été placés respectivement dans un foyer pour le premier et dans un centre éducatif fermé pour le second, tous les deux hors département

