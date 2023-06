Tours : une enseignante agressée à l'école Jules Verne, un père de famille bientôt convoqué devant la justice

Un père de famille de 49 ans sera bientôt convoqué devant la justice pour répondre de faits de violences. Des faits commis le mardi 23 mai dernier à l'école Jules Verne de Tours Nord, dans le quartier de l'Europe.

Arrivé en retard ce matin-là, et se retrouvant devant un portail fermé, l'homme s'est mis en colère quand l'enseignante lui a demandé de faire le tour de l'école. Il aurait passé ses enfants par-dessus le portail. Il aurait ensuite pénétré dans la cour de l'établissement, puis aurait poussé la professeure à plusieurs reprises avant de l'agripper par le bras. Celle-ci a eu cinq jours d'ITT.

Une probable amende contre le père de famille

Les collègues de l'enseignante ont exercé leur droit de retrait le mardi 30 mai. La professeure a, elle, porté plainte pour violences et intrusion non autorisée dans un établissement scolaire. L'homme sera prochainement convoqué pour une procédure de composition pénale devant la maison de la justice et du droit de Joué-lès-Tours. Il devrait écoper d'une amende.

Lui a par ailleurs déposé plainte contre la professeure pour violences envers ses enfants. Une plainte qui a été classée sans suite pour "infraction insuffisamment caractérisée".