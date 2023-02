Tours : une femme devant le tribunal de police pour maltraitance animale

Ce jeudi matin, une femme de 55 ans comparaît devant le Tribunal de police de Tours pour des faits de maltraitance animale. Les faits remontent à un an, dans un immeuble de Vernou-sur-Brenne, plusieurs voisins se plaignent à l'époque d'une odeur pestilentielle. Ils savent que des chats sont dans l'appartement.

Le 19 mars 2022, les gendarmes de Montlouis-sur-Loire se rendent sur place, accompagnés d'une enquêtrice de l'association de défense des droits des animaux Stéphane Lamart.

Lorsqu'ils ouvrent la porte, ils sont saisis par cette odeur. A l'intérieur de l'appartement, ils découvrent des chats en piteux état. Ils en comptent douze. Ces félins n'ont ni eau, ni nourriture et le sol est jonchés d'excréments et d'urine.

Comparution au Tribunal de police de Tours

L'association Stéphane Lamart pour la défense des droits des animaux a porté plainte. Les chats ont été saisis et placés dans des familles d'accueil.

Ce jeudi 9 février, à 9h, cette femme de 55 ans est convoquée devant le Tribunal de police. Elle encourt une amende allant jusqu'à 750 euros et l'interdiction de posséder un animal. Elle risque aussi d'apparaitre dans le fichage judiciaire des personnes accusées de maltraitance animale. Si elle est condamnée, elle devra aussi verser des dommages et intérêts à l'association. L'association qui entend d'ailleurs récupérer les droits sur les douze chats pour leur donner une seconde vie plus agréable.