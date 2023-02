Tours : une fuite de gaz quai Malraux entraîne des évacuations

Plus d'une vingtaine de pompiers interviennent ce jeudi matin après une fuite de gaz, survenue quai Malraux à Tours. Les salariés et les visiteurs du château de Tours ont été évacués, l'axe est bloqué à la circulation entre le pont de Fil et la rue Nationale.

Une fuite de gaz a entraîné des évacuations ce jeudi matin quai Malraux à Tours © Radio France - Florence Gotschaux Une fuite de gaz est en cours quai Malraux, à Tours. Plus de 25 pompiers sont mobilisés depuis 8h30 ce jeudi matin. Les salariés du château de Tours ont été évacués ainsi que les visiteurs. L'axe, actuellement en travaux, est fermé à la circulation dans les deux sens entre le pont de Fil et la rue Nationale. Il est recommandé d'éviter le secteur. ⓘ Publicité Plus d'infos à venir.