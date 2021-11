Tours : une jambe et un bras cassés pour un cambrioleur maladroit le soir d'Halloween

Dimanche 31 octobre, il y avait une fête d'Halloween dans ce logement de la rue de la Scellerie, dans le centre-ville de Tours et le cambrioleur a tout simplement profité du va-et-vient pour s'introduire dans les lieux. Le problème, c'est qu'il a été bruyant. Suffisamment, en tout cas, pour que sa présence soit remarquée.

Une fois repéré, l'homme s'est précipité dans la salle de bain, où il s'est enfermé et où il s'est, en fait, piégé tout seul

Vers 23H, les propriétaires ont appelé la police municipale, tandis que des invités bloquaient la porte de la salle de bain. Quand les policiers sont arrivés, le cambrioleur a tenté de s'enfuir par la fenêtre de la salle de bain. Mauvaise idée : il est tombé sur un toit, un étage plus bas, avant de rebondir et de finir dans une petite cour. Bilan : un bras et une jambe cassée et une très probable mise en examen dès sa sortie de l'hôpital puisqu'avant d'être repéré, l'homme avait eu le temps de voler deux sacs à mains et divers objets qui ont été retrouvés sur lui.