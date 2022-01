Tours : une jeune femme blessée à la tête après une rixe rue du Grand Marché

Une rixe a éclaté ce mercredi vers 2h45 dans le vieux Tours entre un groupe d'une dizaine de jeunes et 4 personnes. Une jeune femme a été sérieusement blessée à la tête.

Une jeune femme, âgée d'une vingtaine d'années, a été sérieusement blessée ce mercredi 5 janvier, vers 2h45 à Tours. Alcoolisée, elle a chuté au sol et a été sérieusement blessée sur l'arrière du crâne après une rixe.

La bagarre a éclaté rue du Grand Marché, dans le vieux Tours. Elle a opposé un groupe d'une dizaine de jeunes à un second groupe, composé de 3 hommes et de la victime, la jeune femme d'une vingtaine d'années. On ne connait pas l'origine de la rixe.

Elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et transporté à l'hôpital.

Les auteurs ont pris la fuite avant l'arrivée des polices nationales et municipales.