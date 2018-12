Tours : Une nuit du réveillon placée sous haute protection selon SGP-Police

Tours, France

Une nuit de Noël émaillée par une quinzaine d'incendies de voitures à Joué-les-Tours. Des accrochages réguliers entre forces de l'ordre et gilets jaunes en centre-ville (encore ce samedi). Les policiers se préparent désormais à faire face au réveillon du jour de l'an et à son lot de de véhicules brûlés.

Depuis les événements du 25 décembre, une compagnie de CRS est positionnée dans le quartier de la Rabière. Pour cette nuit du 31 décembre, une soixantaine de policiers seront mobilisés dans les quartiers de la métropole de Tours. "Sans effectifs supplémentaires, nous n'aurions pas pu assurer cette fameuse nuit du 31 décembre", estime le délégué national du syndicat SGP-Police-FO, Thierry Pain. "L'année dernière, nous avions fait face à un nombre conséquent de véhicules incendiés, plus d'une vingtaine. Cette année, nous aimerions bien que nos citoyens ne perdent pas leur voiture. Nous avons l'objectif de zéro véhicule brûlé, mais cela s'annonce compliqué."

Des renforts et du matériel bienvenus

Depuis le début du mouvement social des gilets jaunes et les incendies de Noël, du matériel supplémentaire est arrivé au commissariat de Tours, pour le maintien de l'ordre. Les affrontements réguliers entre manifestants et policiers ont "eu l'intérêt d'alerter notre administration sur le fait que nous n'étions pas assez équipés pour répondre à ces agressions", assure Thierry Pain, qui pointe du doigt un manque de casques, de jambières de protection et de boucliers pour tous les effectifs. "On était ric-rac sur les grenades lacrymogènes. On s'est retrouvé à poil et il a fallu aller au charbon."

Une situation entendue par la hiérarchie, selon le syndicaliste. "Nous avons reçu des casques, des jambières, des boucliers, des grenades. On est un peu mieux préparés, on a de quoi répondre à des attaques."