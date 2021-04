Tours : une personne âgée blessée après un vol à l'arraché dans le quartier Beaujardin

Deux jeunes hommes âgés de 21 et 23 ans ont été interpellés après le vol d'un sac à main à l'arraché à Tours ce mardi. La victime, une personne âgée, a été blessée au cours des faits.

Une personne âgée s'est blessée à la hanche, mardi 20 avril, après avoir subi le vol à l'arraché de son sac à main. Les faits ont eu lieu vers midi dans le quartier Beaujardin à Tours. La victime s'est réfugiée dans une pharmacie et a reconnu ses agresseurs restés dans le secteur.

Grâce à son témoignage et à celui d'une tierce personne, les deux auteurs ont été rapidement interpellés. Agés de 21 et 23 ans, l'un d'eux a reconnu les faits et a été présenté devant la justice. Le sac à main, qui avait été jeté dans un buisson, a été retrouvé.