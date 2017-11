Tours : une pétition demande une consultation citoyenne pour la deuxième ligne du tramway

Ils ne veulent pas d'une deuxième ligne de tramway qui passerait sur les boulevards Béranger et Giraudeau, mais plus au sud, sur le boulevard Jean Royer. En deux jours, plusieurs dizaines de tourangeaux ont signé une pétition sur internet, pour demander une consultation des habitants.

L'initiative vient d'un commerçant du boulevard Giraudeau. Depuis 23 ans, Richard Moreau tient l'enseigne Mille et une cuisines, et il refuse de voir le tramway passer devant sa vitrine. "J'en ai parlé avec d'autres commerçants et nous avons le même point de vue, explique-t-il. Alors que les élus travaillent en ce moment sur les potentiels tracés, personne ne nous a demandé notre avis ! Personne n'a demandé aux Tourangeaux de s'exprimer."

Pour l'instant, s'il est certain que la deuxième ligne reliera La Riche à Chambray-lès-Tours, les élus de la métropole n'ont pas choisi de tracé définitif. Ce vendredi 10 novembre, Christophe Bouchet, le maire de Tours, indiquait que les discussions devraient avoir bien avancées dans trois mois.

Carte réalisée pour la pétition et disponible sur le site change.org. © Radio France - Fanny Bouvard

Richard Moreau a donc mis en ligne une pétition vendredi, "Pour un passage boulevard jean Royer de la ligne 2 du tramway de Tours". "Je me suis lancé tout seul, avant qu'il ne soit trop tard, explique-t-il. Parce que ce tracé, plus court me semble plus logique. C'est plus économique et ça pourra re-dynamiser un quartier qui en a besoin." Il s'adresse donc directement au Conseil Municipal pour demander une concertation locale. "Que l'on vote pour ou contre, tel ou tel itinéraire et que la majorité l'emporte !".