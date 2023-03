Tours : une plainte déposée par le préfet contre une association féministe pour des affiches anti-police

"C'est inadmissible, c'est lamentable", les mots de Patrice Latron, le préfet d'Indre-et-Loire, invité de France Bleu Touraine ce mardi après la découverte d'affiches anti-police ce weekend, dans les rues de Tours.

ⓘ Publicité

"Je voudrais dénoncer des actions qui ont eu lieu ce week-end. Il y a une association qui se dit féministe qui a collé des affiches dans Tours, " la police tue", " cramer des flics". C'est inadmissible. Dans la police et la gendarmerie , vous avez 225 000 pères et mères de famille qui se dévouent jour et nuit pour notre sécurité. Inciter les citoyens et les manifestants à cramer des flics, c'est lamentable", a affirmé le préfet d'Indre-et-Loire.

Patrice Latron a annoncé avoir porté plainte.

loading