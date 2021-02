Tours : une plainte pour diffamation déposée suite à la visite d'Emmanuel Macron à la CAF

Une plainte pour diffamation a été déposée suite à la visite d’Emmanuel Macron en Touraine le 5 janvier dernier. Le chef de l’Etat s’était alors déplacé à la CAF d’Indre-et-Loire pour parler du dispositif de garantie des pensions impayées. A cette occasion, il avait rencontré plusieurs mères de famille tourangelles. Dans une vidéo mise en ligne sur le compte officiel Instagram d’Emmanuel Macron, on voit l’une d’entre elles évoquer l’absence de pensions versées par son ex conjoint. Et c’est justement celui-ci qui porte plainte aujourd’hui, car il s'estime injustement mis en cause.

"Ça fait beaucoup de bruit"

Dans cette vidéo, son ex compagne y évoque une période de "18 mois" pendant lesquels elle a fait "avec quasiment rien". Un mensonge selon lui, qui a été relayé sur le compte officiel du président. "Ça fait beaucoup de bruit. On est pas sur quelque chose qui peut rester en local, on est sur quelque chose qui devient national; qui est vu par des gens qui ne connaissent pas cette personne, qui ne me connaissent pas, qui se font un avis".

Des conséquences négatives sur sa vie professionnelle

Ce que lui déplore, c’est qu’une autre vidéo où l’on voit son ex compagne aux côtés d’Emmanuel Macron a aussi été relayée sur le compte Instagram de celle-ci, qui regroupe 65 000 abonnés. Lui qui est chef d’entreprise dit en avoir vu l’impact dans les relations avec ses clients. "A quatre reprises, dans la même semaine qui a suivi cette diffusion, j'ai eu des commentaires de quatre clients et clientes qui ont fait le lien, qui m'ont dit c'est très étonnant, tu es un bon prestataire chez nous, on te fait un chiffre d'affaires conséquent, ce serait quand même bien que tu puisses payer ta pension, tu as des enfants !"

"C'est très difficile de s'en défendre"

Lui reproche ce qu'il appelle_"la puissance des micro médias que sont Instagram et Facebook_, avec tout un réseau d'influenceurs qui ont un porte-voix plus important que les personnes lambda et qui avec ce système là peuvent faire passer n'importe quelle parole. C'est très difficile de s'en défendre".

Il a déjà déposé une dizaine de plaintes contre son ex compagne, des plaintes qui pour l’instant n’ont pas abouti. Nous avons contacté l'Elysée à de multiples reprises pour en savoir plus sur le montage et la diffusion des vidéos mises en cause. A ce jour nous n'avons eu aucune réponse.